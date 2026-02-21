Mandorlini carica l’ambiente giallorosso | Siamo pronti Rrapaj c’è ed è una garanzia

Mandorlini ha trasmesso fiducia alla squadra, nonostante le assenze significative. La causa è la recente serie di infortuni che ha colpito il gruppo, ma il tecnico ha insistito sulla preparazione e sulla presenza di Rrapaj, considerato un elemento affidabile. Alla conferenza stampa, ha parlato di una squadra pronta a scendere in campo, sottolineando l’importanza del lavoro svolto. La partita si avvicina e il clima tra i giocatori sembra positivo.

Ieri pomeriggio, alla presentazione del match, mister Mandorlini non si è pianto addosso. Sette forfait non lo hanno messo al tappeto. Mister, la lista degli assenti è molto lunga. Come vive questa situazione? "Vero, abbiamo qualche assenza che non ci permette di essere troppo 'elastici', ma siamo comunque pronti per questa sfida ". Preoccupato dei forfait? "No, anche se qualche alternativa sarebbe importante. Chi giocherà, dovrà dimostrare di essere pronto per quello che richiede la partita". Il reparto avanzato è quello più colpito. "Effettivamente siamo un po' corti in attacco. Anche la notizia dell' infortunio di Viola non è positiva.