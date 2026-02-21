Manchi angelo mio il cordoglio per la morte del 25enne Bruno Russo dalla Sicilia a Parma per lavorare

Bruno Russo, 25 anni di Caltagirone, ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto a Parma, dove si era trasferito per lavoro. L’incidente è avvenuto mentre pedalava in città, e lui è stato immediatamente soccorso. Dopo due giorni di ricovero nel reparto di Rianimazione dell’Ospedale Maggiore, non ce l’ha fatta. La sua morte ha lasciato sgomento tra amici e parenti, che si sono stretti attorno alla famiglia. La città piange la perdita di un giovane così giovane.

Il ricordo della fidanzata e degli amici, il sindaco di Caltagirone: "Mi stringo a nome della città al cordoglio dei familiari, per la perdita prematura e dolorosa di un giovane caltagironese" È morto all'Ospedale Maggiore di Parma, dopo due giorni di ricovero nel reparto di Rianimazione. Bruno Russo, 25enne originario di Caltagirone, comune della città metropolitana di Catania, in Sicilia, è stato investito mentre era a bordo della sua bicicletta da una Skoda mentre percorreva l'Asolana, nel tratto poco dopo la Certosa. "Manchi, angelo mio". Sono queste le parole della fidanzata di Bruno, che si era trasferito a Parma per lavoro.