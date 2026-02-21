Maltempo pericolo valanghe elevato sull’arco alpino nel fine settimana

Le intense nevicate e il vento forte hanno fatto salire il rischio di valanghe sull’arco alpino, creando condizioni pericolose. Le autorità avvertono di evitare escursioni non autorizzate e di rispettare le restrizioni nelle zone di montagna. Le previsioni indicano che le temperature fredde e le condizioni atmosferiche instabili peggioreranno nel fine settimana. Sono consigliate solo attività nelle aree controllate e attrezzate, per limitare i rischi durante questo periodo.

Dopo le nevicate e il forte vento, aumenta il rischio maltempo su gran parte delle Alpi. Sconsigliate le attività fuori dai comprensori e strutture controllate Si prospetta un fine settimana all’insegna della prudenza sull’arco alpino, dove il pericolo valanghe resta elevato a causa del maltempo, dovuto in particolare alle recenti precipitazioni nevose e all’intensità del vento. Infatti, negli ultimi giorni si sono verificati distacchi spontanei anche di grandi dimensioni. Il 15 febbraio una slavina si è staccata sopra la Valchiavenna, 16 febbraio una nube bianca ha avvolto la frazione di Breuil-Cervinia per una valanga staccatasi dal Monte Cervino, mentre un altro evento ha interessato il vallone di Falcemagna a Bussoleno sulle Alpi Cozie.🔗 Leggi su Ildifforme.it

Alto rischio valanghe nell'arco alpinoNelle ultime settimane, numerose valanghe si sono staccate spontaneamente nelle zone alpine, causando danni e alcune vittime.

Pioggia e neve sull’Italia, l’inverno alza la voce: dove colpirà il maltempo nel fine settimanaIl fine settimana porta maltempo su molte regioni italiane, con pioggia e neve che alterano il normale ritmo delle giornate.

