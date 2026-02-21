Maielletta Di Marco attacca Marsilio | Sette anni di immobilismo ora solo passerelle sulla neve

Antonio Di Marco, consigliere regionale del Pd, critica Marco Marsilio per aver trascorso sette anni senza realizzare interventi concreti sugli impianti sciistici di Maielletta. Di Marco evidenzia come il presidente abbia ormai solo promosso iniziative di facciata, come passerelle sulla neve, invece di affrontare i problemi reali. La discussione si accende dopo il sopralluogo di Marsilio in quota, che secondo Di Marco non ha portato a soluzioni pratiche. La disputa si concentra sulle promesse non mantenute negli anni.

Il consigliere parla anche di "grave scortesia istituzionale", sottolineando l’assenza, tra i sindaci convocati, di quelli di Lettomanoppello e Rapino, oltre al mancato coinvolgimento del Parco della Majella Scontro politico sul rilancio degli impianti sciistici della Maielletta. A intervenire è il consigliere regionale Antonio Di Marco (Pd), vicepresidente della Commissione Ambiente e Territorio, che attacca duramente il presidente della Regione Marco Marsilio dopo il recente sopralluogo in quota insieme al sottosegretario Daniele D’Amario. «Dopo oltre sette anni di immobilismo Marsilio si sveglia e va a rinfrescarsi le idee sulla neve – afferma Di Marco – ma siamo davanti all’ennesima passerella innevata».🔗 Leggi su Chietitoday.it

Maielletta, sopralluogo di Marsilio e D’Amario sugli impianti sciisticiIl presidente della Regione Marco Marsilio e il sottosegretario Daniele D’Amario sono arrivati questa mattina a Maielletta per un sopralluogo sugli impianti sciistici.

