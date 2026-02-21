Maglia azzurra icona di stile globale | chi è l' anima creativa del Napoli

Un designer italiano ha creato una maglia azzurra che sta conquistando il mondo, grazie alla combinazione di stile e tradizione partenopea. La sua idea nasce dalla voglia di unire l’amore per il calcio alla cultura locale, dando vita a un prodotto innovativo. La maglia si distingue per i dettagli ispirati alla città e per le tecniche di stampa all’avanguardia. La sua diffusione cresce rapidamente, attirando l’attenzione di appassionati e collezionisti.

Napoli sta ridefinendo i confini del merchandising sportivo attraverso una linea di pensiero che fonde identità locale, design e una gestione autonoma della produzione. Al centro di questa trasformazione c’è una figura chiave capace di tradurre la passione per la città in un modello industriale inedito, capace di trasformare la maglia azzurra in un’icona globale. Lavori che raccontano una sinergia tra creatività, famiglia e strategia, capaci di offrire al pubblico internazionale una narrazione inedita del club. Al centro della trasformazione c’è Valentina De Laurentiis, psicologa di formazione e madre di due figli, che nel 2020 ha lasciato la propria zona di comfort per assumere un ruolo di rilievo all’interno dell’executive board del club. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

