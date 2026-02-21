madre colta da infarto davanti al figlio mentre scia a piancavallo salvataggio lampo dei carabinieri sciatori

Una donna ha avuto un infarto mentre sciava a Piancavallo e si è accasciata davanti al figlio. La scena si è svolta tra le piste affollate, attirando l’attenzione di altri sciatori. I carabinieri, presenti con l’unità di soccorso, sono intervenuti subito, chiamando i sanitari. Un intervento rapido ha permesso di stabilizzare la donna e trasportarla in ospedale. La donna si trovava in buone condizioni dopo il soccorso.

È stato evitato il peggio sulle piste da sci di Piancavallo, dove una donna di 52 anni è stata salvata da un arresto cardiaco grazie al tempestivo intervento di due Carabinieri sciatori. L’episodio, avvenuto oggi intorno alle 14:00 nei pressi dell’impianto di risalita “Busa”, ha visto protagonista una sciatrice della Destra Tagliamento, soccorsa davanti agli occhi del figlio diciassettenne. L’intervento coordinato delle forze dell’ordine e dei sanitari ha permesso di trasportare la donna viva e cosciente all’ospedale di Pordenone in tempi record. Il dramma sulle piste: la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la giornata di sci a Piancavallo ha rischiato di trasformarsi in tragedia quando una donna, improvvisamente, si è accasciata al suolo colpita da un arresto cardiaco.🔗 Leggi su Virgilio.it

