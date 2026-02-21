Macerata | Disco orario in Corso Cavour traffico più lento ma -71
A Macerata, il traffico in Corso Cavour si muove più lentamente a causa dell’installazione del nuovo disco orario. La riorganizzazione della sosta ha portato a una diminuzione del 71% delle sanzioni e ha modificato le abitudini degli automobilisti. Le auto si fermano più spesso, creando rallentamenti sulla strada principale del centro. La prova di questa modifica si riflette anche nel traffico, che si è fatto più lento rispetto al passato. La situazione resta sotto osservazione.
Corso Cavour a Macerata: tra nuove regole, traffico rallentato e un bilancio ancora aperto. Macerata si trova a fare i conti con le prime conseguenze della riorganizzazione della sosta in corso Cavour. La sperimentazione dei parcheggi a disco orario, introdotta per agevolare l’accesso ai negozi e migliorare la viabilità, ha portato a un bilancio iniziale che evidenzia un rallentamento del traffico e una diminuzione delle sanzioni, con 71 multe in meno rispetto al periodo precedente l’introduzione della nuova disciplina. L’iniziativa, avviata a fine gennaio, mira a trovare un equilibrio tra le esigenze di commercianti, residenti e pedoni, ma solleva interrogativi sull’efficacia delle soluzioni adottate e sull’impatto sulla qualità della vita nel centro storico.🔗 Leggi su Ameve.eu
Macerata: Corso Cavour, nuova rotonda e parcheggi a spinaIl Comune di Macerata ha avviato lavori su Corso Cavour, dopo aver deciso di installare una nuova rotatoria e parcheggi a spina di pesce.
I nuovi parcheggi in corso Cavour: "Chiesti anche dai residenti. Ipotesi simile per corso Cairoli"
I nuovi parcheggi in corso Cavour sono stati istituiti come risposta alle richieste di residenti, commercianti e cittadini.
Argomenti discussi: Corso Cavour, il primo bilancio: Rallentamenti coi nuovi parcheggi. Fatte 71 multe in meno di un mese; Corso Cavour, caos viabilità: tra manovre e posteggi in doppia fila si viaggia su una sola corsia.
Macerata, arrivano altri sei parcheggi gratuiti in corso Cavour (ma con disco orario)MACERATA Sei nuovi stalli di sosta in corso Cavour, sul lato destro, dall’altezza dell’incrocio con via IV Novembre sin quasi al ... msn.com
Corso Cavour, il primo bilancio: Rallentamenti coi nuovi parcheggi. Fatte 71 multe in meno di un meseLa fotografia scattata dal comandante Doria: una nostra pattuglia è quasi sempre impegnata sul posto Attraversamento più facile per i pedoni e abbiamo un buon feedback da parte dei commercianti. msn.com
