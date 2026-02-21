Macerata | Disco orario in Corso Cavour traffico più lento ma -71

A Macerata, il traffico in Corso Cavour si muove più lentamente a causa dell’installazione del nuovo disco orario. La riorganizzazione della sosta ha portato a una diminuzione del 71% delle sanzioni e ha modificato le abitudini degli automobilisti. Le auto si fermano più spesso, creando rallentamenti sulla strada principale del centro. La prova di questa modifica si riflette anche nel traffico, che si è fatto più lento rispetto al passato. La situazione resta sotto osservazione.

Corso Cavour a Macerata: tra nuove regole, traffico rallentato e un bilancio ancora aperto. Macerata si trova a fare i conti con le prime conseguenze della riorganizzazione della sosta in corso Cavour. La sperimentazione dei parcheggi a disco orario, introdotta per agevolare l’accesso ai negozi e migliorare la viabilità, ha portato a un bilancio iniziale che evidenzia un rallentamento del traffico e una diminuzione delle sanzioni, con 71 multe in meno rispetto al periodo precedente l’introduzione della nuova disciplina. L’iniziativa, avviata a fine gennaio, mira a trovare un equilibrio tra le esigenze di commercianti, residenti e pedoni, ma solleva interrogativi sull’efficacia delle soluzioni adottate e sull’impatto sulla qualità della vita nel centro storico.🔗 Leggi su Ameve.eu

Macerata: Corso Cavour, nuova rotonda e parcheggi a spinaIl Comune di Macerata ha avviato lavori su Corso Cavour, dopo aver deciso di installare una nuova rotatoria e parcheggi a spina di pesce.

I nuovi parcheggi in corso Cavour: "Chiesti anche dai residenti. Ipotesi simile per corso Cairoli"I nuovi parcheggi in corso Cavour sono stati istituiti come risposta alle richieste di residenti, commercianti e cittadini.

