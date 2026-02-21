Macellazione equina Pogliese Fdi | No a divieto ideologico | difendiamo tradizione lavoro e biodiversità

Il deputato Pogliese di Fratelli d’Italia ha criticato la proposta di vietare la macellazione dei cavalli, considerandola un attacco alle tradizioni locali. In Sicilia, molte famiglie dipendono ancora dall’allevamento equino per il lavoro e la produzione di carne, che rappresentano un patrimonio culturale. La questione ha suscitato reazioni tra gli allevatori, preoccupati per il futuro delle loro attività e la tutela delle pratiche tradizionali. La discussione si concentra sulla tutela di queste pratiche radicate.

“A Catania, come in altre province italiane, la filiera della carne equina non è solo cibo: è economia viva, è lavoro per migliaia di persone tra macellai e ristoratori, è attrazione turistica e gastronomica" “La proposta di proibire la macellazione della carne equina va a intaccare tradizioni e cultura popolare, specialmente in terre come la Sicilia e Catania, dove la carne di cavallo è storia, tradizione e identità gastronomica”. Lo dichiara il Senatore Salvo Pogliese (Fratelli d’Italia) annunciando la sua opposizione alla proposta di legge che mira a estendere lo status di “non DPA” (Non Destinato alla Produzione di Alimenti) a tutti gli equidi sul territorio nazionale, di fatto vietandone la macellazione.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

