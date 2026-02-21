Lux vitae e Awelis | l’economia del lusso supremo

Lux Vitae e Awelis hanno annunciato un nuovo progetto, motivato dalla crescente domanda di prodotti di lusso esclusivi. La collaborazione mira a offrire servizi personalizzati per clienti facoltosi, puntando su innovazione e qualità superiore. Sono stati investiti milioni di euro per sviluppare un’esperienza unica nel settore del lusso. La scelta di questa partnership deriva dalla volontà di rispondere alle richieste di un mercato in espansione, con un’attenzione particolare ai dettagli e alla clientela più esigente.

di Annamaria Spina Ogni sistema economico riflette un’idea implicita di essere umano. Se l’uomo è concepito come consumatore, l’economia diventa accumulo. Se è concepito come produttore, diventa competizione. Ma se lo riconosciamo come capace di coscienza, relazione e meraviglia. allora anche l’economia deve cambiare direzione. Ogni vera rivoluzione nasce dalle radici. Il cambiamento autentico non parte dalle strutture. parte dalla visione che abbiamo di noi stessi, dai valori che scegliamo di mettere al centro. Guardando indietro vedo un’economia che ha scelto di correre verso il superfluo, di misurare la ricchezza con il possesso, con oggetti che luccicano ma non nutrono, con macchine che avanzano veloci ma non ci permettono di muoverci veramente. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Lusso, ambiente e carburanti: i conti in tasca alle aziende che guidano l'economia di MascaluciaA Mascalucia, il settore del lusso, dell’ambiente e dei carburanti sta vivendo un momento di trasformazione.

Curriculum vitae: gli studenti del Volta a lezione con l’esperta Fabiana AndreaniIn occasione della Giornata internazionale dei diritti umani, l’Istituto tecnico Volta di Perugia ha promosso un’iniziativa educativa coinvolgendo gli studenti nella creazione del proprio curriculum vitae, sotto la guida dell’esperta Fabiana Andreani.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.