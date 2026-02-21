L’uomo che volle farsi tv Mendella ascesa e caduta dell’ex telefinanziere

Giorgio Mendella, ex telefinanziere, ha vissuto una vita fatta di ambizioni e successi rapidi. La sua ascesa nel mondo della finanza e della televisione ha attirato l’attenzione, forse influenzato dall’educazione severa del padre, comandante di cavalleria. Mendella, morto a Sanremo a pochi giorni dal suo 73° compleanno, aveva costruito un’immagine di successo che ora si sgretola. La sua storia si intreccia con momenti di grande popolarità e difficoltà finanziarie.

Sarà stato per l’influsso del padre, colonnello, comandante di un reparto di cavalleria, ma la vita di Giorgio Mendella – scomparso a Sanremo a pochi giorni dal suo compleanno numero 73 – è sempre stata al galoppo. Sul finire degli anni ‘80 del secolo scorso da Lucca e Viareggio, Mendella in veste di tele-finanziere conquistò il pubblico televisivo con la parlantina sciolta e un sorriso accattivante: "Affidatemi i vostri soldi, avrete buoni interessi, investo in iniziative vantaggiose, mi ringrazierete". Un guanto di sfida ai santuari della finanza dell’epoca. Mendella non si risparmiava. Lavorava anche 18 ore al giorno.🔗 Leggi su Lanazione.it

Addio a Giorgio Mendella. L’ex telefinanziere e quell’impero fragileGiorgio Mendella, ex dirigente nel settore finanziario, è morto a Sanremo pochi giorni dopo un intervento al cuore.

