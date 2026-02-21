L’uomo che volle farsi tv Mendella ascesa e caduta dell’ex telefinanziere
Giorgio Mendella, ex telefinanziere, ha vissuto una vita fatta di ambizioni e successi rapidi. La sua ascesa nel mondo della finanza e della televisione ha attirato l’attenzione, forse influenzato dall’educazione severa del padre, comandante di cavalleria. Mendella, morto a Sanremo a pochi giorni dal suo 73° compleanno, aveva costruito un’immagine di successo che ora si sgretola. La sua storia si intreccia con momenti di grande popolarità e difficoltà finanziarie.
Sarà stato per l'influsso del padre, colonnello, comandante di un reparto di cavalleria, ma la vita di Giorgio Mendella – scomparso a Sanremo a pochi giorni dal suo compleanno numero 73 – è sempre stata al galoppo. Sul finire degli anni '80 del secolo scorso da Lucca e Viareggio, Mendella in veste di tele-finanziere conquistò il pubblico televisivo con la parlantina sciolta e un sorriso accattivante: "Affidatemi i vostri soldi, avrete buoni interessi, investo in iniziative vantaggiose, mi ringrazierete". Un guanto di sfida ai santuari della finanza dell'epoca. Mendella non si risparmiava. Lavorava anche 18 ore al giorno.
Addio a Giorgio Mendella. L’ex telefinanziere e quell’impero fragileGiorgio Mendella, ex dirigente nel settore finanziario, è morto a Sanremo pochi giorni dopo un intervento al cuore.
È morto Giorgio Mendella, “telefinanziere” e fondatore di ReteMia: aveva 73 anniGiorgio Mendella, noto come “telefinanziere”, è morto a Sanremo a 73 anni a causa di complicazioni post-operatorie.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
