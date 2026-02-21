L' Unitas Sciacca a Castelvetranno in cerca di riscatto con la Folgore

L’Unitas Sciacca affronta la trasferta di Castelvetrano per cercare una vittoria importante contro la Folgore. La squadra si allena duramente questa settimana, sperando di migliorare le ultime prestazioni in campionato. La partita si svolgerà domani pomeriggio, in un campo difficile e pieno di tifosi locali. I giocatori sono determinati a portare a casa i tre punti, per allontanarsi dalla zona retrocessione. La sfida è considerata cruciale per il proseguo della stagione.

La gara si preannuncia insidiosa: i trapanesi sono impegnati nella lotta per evitare la retrocessione e venderà cara la pelle davanti al proprio pubblico L'Unitas Sciacca si prepara alla delicata trasferta di Castelvetrano, dove domani affronterà la Folgore nella XXXIII giornata del campionato di Eccellenza – Girone A. I neroverdi, reduci dall'eliminazione agli ottavi di finale di Coppa Italia, cercano un immediato riscatto in campionato per rilanciare la corsa verso i play-off, obiettivo pienamente alla portata del gruppo. La gara si preannuncia insidiosa: la Folgore è impegnata nella lotta per evitare la retrocessione e venderà cara la pelle davanti al proprio pubblico.