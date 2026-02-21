L'Unione europea vieta i test sugli animali per i prodotti detergenti per la casa dal 2029
L’Unione europea ha deciso di bandire i test sugli animali per i detergenti domestici entro il 2029. La decisione nasce da un accordo tra le istituzioni europee e mira a eliminare le sperimentazioni sugli animali per questa categoria di prodotti. La normativa entrerà in vigore gradualmente, con una fase di transizione che si concluderà a metà del prossimo decennio. La nuova regola cambierà le pratiche delle aziende del settore.
Un accordo tra Consiglio e Parlamento europeo prevede che si arrivi a metà del 2029 al divieto effettivo. Ma come per la sperimentazione vietata dei prodotti cosmetici si teme che ci saranno comunque le stesse deroghe previste oggi nell'uso dei test per determinati ingredienti che rientrano nel cosiddetto REACH.🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: La Polonia vieta l’allevamento di pellicce: è il 18esimo paese dell’Unione europea
Leggi anche: L'Unione Europea cambia idea sulle caldaie a gas: nessun divieto nel 2029Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: L’Europa decide sul diritto di aborto. Ma c'è una petizione per fermarla; Shein: l’Unione europea contro l’enshittification delle piattaforme; L’Unione europea svuota il diritto di asilo - Annalisa Camilli; Regolamento ecodesign: stop alla distruzione dei capi invenduti.
Fast fashion, stop allo spreco: l’Unione Europea vieta la distruzione dei capi invendutiMilioni di capi nuovi distrutti ogni anno in Europa: le nuove regole cambiano tutto. Ecco cosa succederà davvero dal 2026. rds.it
Ogm, Corte di Giustizia Ue dà ragione all’Italia: giusto vietare la coltivazioneRespinto il ricorso di un agricoltore: la Corte di giustizia Ue conferma che una coltivazione Ogm può essere vietata per motivi politici ... quifinanza.it
E5 – Cracovia Su delega del Ministro della Difesa On. Guido Crosetto, alla riunione dei Ministri della Difesa nel formato E5 (Italia, Germania, Francia, Polonia e Regno Unito), con la presenza dell’Alto Rappresentante dell’Unione Europea K x.com
Il riarmo sì, ma non a tutte le condizioni. Gli Stati Uniti di Trump hanno minacciato ritorsioni se l'Unione europea dovesse introdurre delle clausole vincolanti nella revisione delle norme sugli appalti per la difesa, attesa entro l'estate. In poche parole, se l’Unione - facebook.com facebook