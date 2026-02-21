L'Unione europea vieta i test sugli animali per i prodotti detergenti per la casa dal 2029

L’Unione europea ha deciso di bandire i test sugli animali per i detergenti domestici entro il 2029. La decisione nasce da un accordo tra le istituzioni europee e mira a eliminare le sperimentazioni sugli animali per questa categoria di prodotti. La normativa entrerà in vigore gradualmente, con una fase di transizione che si concluderà a metà del prossimo decennio. La nuova regola cambierà le pratiche delle aziende del settore.

Un accordo tra Consiglio e Parlamento europeo prevede che si arrivi a metà del 2029 al divieto effettivo. Ma come per la sperimentazione vietata dei prodotti cosmetici si teme che ci saranno comunque le stesse deroghe previste oggi nell'uso dei test per determinati ingredienti che rientrano nel cosiddetto REACH.🔗 Leggi su Fanpage.it

