L' Unicusano torna in campo | Avellino ospita Cividale al DelMauro

L'Unicusano ritorna in campo dopo aver conquistato punti importanti nelle ultime partite. La squadra di Avellino si prepara a ricevere Cividale al DelMauro, in una sfida decisiva prima della pausa di campionato. Questo incontro conclude un mese intenso, che include anche il recupero contro Rieti previsto a marzo. La partita di domani sera rappresenta l’ultima occasione per i biancoverdi di consolidare la posizione in classifica prima di fermarsi.

Ultima gara prima della pausa di campionato ed ultima gara del mese di febbraio. Il ciclo di fuoco dei biancoverdi, a cui resta da recuperare il match contro Rieti il 14 marzo, si chiude domani sera al PalaDelMauro affrontando la UEB Cividale. La compagine di coach Di Carlo è reduce da una settimana di riposo, per via del ritiro di Bergamo, mentre i friulani hanno ospitato sul proprio parquet la Juvi Cremona vincendo con il punteggio di 76-58. Palla a due del match alle 18.00, arbitri dell’incontro i signori Marco Barbiero di Milano, Fabio Binotto di Ravenna, Tognazzo Helmi di Padova. All’andata i biancoverdi hanno espugnato il campo avversario 75-82, nessuna delle due formazioni, negli scontri diretti, ha mantenuto il fattore campo.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

