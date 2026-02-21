L' Unicusano torna in campo | Avellino ospita Cividale al DelMauro

Da avellinotoday.it 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Unicusano ritorna in campo dopo aver conquistato punti importanti nelle ultime partite. La squadra di Avellino si prepara a ricevere Cividale al DelMauro, in una sfida decisiva prima della pausa di campionato. Questo incontro conclude un mese intenso, che include anche il recupero contro Rieti previsto a marzo. La partita di domani sera rappresenta l’ultima occasione per i biancoverdi di consolidare la posizione in classifica prima di fermarsi.

Immagine generica

Ultima gara prima della pausa di campionato ed ultima gara del mese di febbraio. Il ciclo di fuoco dei biancoverdi, a cui resta da recuperare il match contro Rieti il 14 marzo, si chiude domani sera al PalaDelMauro affrontando la UEB Cividale. La compagine di coach Di Carlo è reduce da una settimana di riposo, per via del ritiro di Bergamo, mentre i friulani hanno ospitato sul proprio parquet la Juvi Cremona vincendo con il punteggio di 76-58. Palla a due del match alle 18.00, arbitri dell’incontro i signori Marco Barbiero di Milano, Fabio Binotto di Ravenna, Tognazzo Helmi di Padova. All’andata i biancoverdi hanno espugnato il campo avversario 75-82, nessuna delle due formazioni, negli scontri diretti, ha mantenuto il fattore campo.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche: L'Unicusano Avellino Basket ospita la Fortitudo: al DelMauro è big match

Unicusano Avellino Basket, al DelMauro l’aria dei playoff: sfida alla Tezenis VeronaQuesta sera al PalaDelMauro si gioca una partita importante per l’Unicusano Avellino Basket.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: L'Unicusano torna in campo; L'Unicusano, domenica, torna al 'Montano' per ospitare la Capitolina. Gli impegni delle rappresentative under 18 e under 16 e della realtà cadetta biancoverde.; Bandecchi rinviato a giudizio per evasione fiscale. L’accusa: tasse non pagate per 20 milioni; Tasse evase a Unicusano e spese per Ferrari, Rolls-Royce e un elicottero: Bandecchi a giudizio.

l unicusano torna inImpresa a Rimini, l’Unicusano Avellino Basket espugna il PalaFlaminioNel match della ventiseiesima giornata l'Unicusano Avellino Basket compie l'impresa espugnando il campo di Rimini con il punteggio di 96-101. Gli irpini tornano al successo esterno, l'ultima vittoria ... atripaldanews.it