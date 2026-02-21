L' ultimo saluto ad Angela Luca | voce e volto di Napoli

Angela Luce, nota attrice e cantante napoletana, è venuta a mancare a 87 anni a causa di una lunga malattia. La sua scomparsa ha suscitato emozioni tra amici e fan, che si sono radunati in chiesa per renderle omaggio. Durante l’ultimo saluto, molte persone hanno applaudito e ricordato i momenti più significativi della sua carriera. La sua figura rimarrà impressa nella memoria di chi ha seguito il suo percorso artistico.

Strepitosa interprete di classici della canzone napoletana. Tanti artisti al suo funerale Si è spenta ieri a 87 anni, Angela Luce. Ad accompagnare il feretro un lungo applauso delle tante persone che accorse alla chiesa di San Ferdinando. Sullo sfondo le note di 'Bammenella', suonate dal sassofonista Marco Zurzolo, un brano composto da Viviani nel 1912 ma portato alla ribalta negli anni '70 proprio dalla diva napoletana. In mattinata, la camera ardente al Maschio Angioino: nella sala dei Baroni il cordoglio è stato accompagnato dalla voce di Angela Luce nelle sue celebri interpretazioni.