L’Ucraina boicotta la cerimonia contro le Paralimpiadi alla russa

Sotto il cielo delle Alpi, le Paralimpiadi non sono soltanto una festa dello sport ferito e orgoglioso: sono diventate un confine politico. E in quel confine si misura oggi la temperatura morale dell’Europa. La decisione del Comitato Paralimpico Internazionale di riammettere atleti russi e bielorussi ai Giochi sotto la loro bandiera, è stata definita «democratica». L’organizzazione ha parlato di voto regolare dei membri, di processo condiviso, di legittimità formale. Ma la democrazia procedurale, in tempo di guerra, non sempre coincide con la percezione di giustizia. L’Ucraina ha annunciato il boicottaggio della cerimonia inaugurale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

