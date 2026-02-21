Luciano scomparso a Saint Moritz | Signora si prepari al peggio

La madre di Luciano Capasso ha appreso solo ieri che il figlio, scomparso da Saint Moritz quattro giorni fa, si trova in una situazione grave. Una guardia svizzera le ha telefonato intorno a mezzogiorno, dicendole di prepararsi al peggio, perché le autorità locali sospettano che Luciano sia rimasto intrappolato in una tempesta di neve. La donna ha denunciato l’accaduto ai carabinieri di Qualiano, preoccupata per le sorti del giovane. La ricerca prosegue senza sosta.

Tempo di lettura: < 1 minuto Secondo quanto emerge dalla denuncia presentata ai carabinieri di Qualiano (Napoli) la mamma di Luciano Capasso (il 25enne scomparso da Saint Moritz quattro giorni fa) ha saputo cos'era accaduto al figlio solo ieri, nel corso di una telefonata ricevuta intorno a mezzogiorno, quando una persona che si è qualificata come una guardia svizzera le ha detto di prepararsi al peggio: alle forze di polizia locali infatti risultava che il figlio fosse finito in una bufera di neve. Il 25enne, sempre secondo la guardia, era uscito per una escursione solitaria nelle montagne svizzere a 2700 metri quando la bufera l'avrebbe sorpreso.