Luciano disperso in Svizzera ricerche partite all’alba | in volo anche un elicottero

Luciano Capasso, 25 anni di Qualiano, è disperso nelle montagne svizzere da più di 70 ore, dopo aver perso l’orientamento durante un'escursione. Le ricerche sono state avviate all’alba e coinvolgono anche un elicottero che sorvola la zona del Piz Palü. Le squadre di soccorso cercano di trovare tracce del giovane, che potrebbe aver avuto bisogno di aiuto in condizioni climatiche difficili. Le operazioni proseguono senza sosta da questa mattina.

© Teleclubitalia.it - Luciano disperso in Svizzera, ricerche partite all’alba: in volo anche un elicottero

Sono ufficialmente ripartite all’alba le ricerche di Luciano Capasso, 25 anni di Qualiano, disperso da oltre 70 ore nella zona del Piz Palü, in Svizzera. Le operazioni si concentrano nel punto esatto delle coordinate inviate dal GPS, da cui era partito il suo ultimo messaggio. Le squadre di soccorso stanno battendo l’area indicata dal segnale, ritenuta particolarmente delicata per il rischio valanghe. Con il miglioramento delle condizioni meteo, è stato possibile far decollare anche un elicottero, fondamentale per il sorvolo delle zone più impervie e difficili da raggiungere via terra. Il giovane, escursionista esperto ed ex militare, aveva inviato un messaggio tramite GPS prima di interrompere i contatti.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it Qualiano in ansia, Luciano disperso a 2500 metri d’altezza in Svizzera: ricerche in corsoLuciano Capasso si è smarrito in Svizzera, causando preoccupazione tra familiari e amici. Qualiano in apprensione: disperso in Svizzera il 25enne Luciano CapassoA Qualiano cresce l’angoscia per Luciano Capasso, 25 anni, disperso in Svizzera dal 25 marzo. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Luciano Capasso, il 25enne di Qualiano disperso in Svizzera. L'ultimo messaggio: Cerco di non morire; Giovane napoletano disperso sulle montagne di Saint Moritz: si cerca Luciano Capasso; Luciano scompare nel nulla dopo un'escursione in Svizzera. L'ultimo messaggio: Cerco di non morire; Luciano Capasso, il 25enne di Qualiano disperso in Svizzera. L'ultimo messaggio: 'Cerco di non morire'. Luciano Capasso, il 25enne di Qualiano disperso in Svizzera. L'ultimo messaggio: «Cerco di non morire»«Cerco di non morire». È questo il messaggio che Luciano Capasso, venticinquenne di Qualiano disperso sulle Alpi svizzere vicino a St. Moritz, avrebbe inviato al ... ilmattino.it Luciano scompare nel nulla dopo un'escursione in Svizzera. L'ultimo messaggio: Cerco di non morireCerco di non morire. Sarebbero queste le parole contenute in un messaggio di Luciano Capasso, 25enne di Qualiano che risulta disperso da due giorni. Il 25enne, che vive a Saint Moritz per lavoro, è ... napolitoday.it Dentro la notizia. . Il disperato appello di Luciano, disperso in Svizzera: "Cerco di non morire". #DentrolaNotizia - facebook.com facebook Luciano: disperso in Svizzera. Se avete segnalazioni da portare all'attenzione della redazione di #DentrolaNotizia, scrivete al nostro numero WhatsApp: +39 346 092 2821 x.com