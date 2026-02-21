Lucca | Frana notturna strada chiusa tra Risvolta e Retignano
Una frana si è verificata durante la notte, bloccando la strada tra Risvolta e Retignano. La massa di terra e pietre ha rotto il manto stradale, rendendo impossibile il passaggio dei veicoli. Le autorità hanno immediatamente chiuso la provinciale 10 di Arni per motivi di sicurezza. I residenti delle due località si trovano ora senza collegamenti diretti, mentre i tecnici stanno lavorando per rimuovere i detriti e riaprire la strada.
Una frana ha causato la chiusura della provinciale 10 di Arni, nel tratto compreso tra le località di Risvolta e Retignano, in provincia di Lucca. L'evento, verificatosi nella notte, ha interessato una porzione di roccia che ha invaso la carreggiata, rendendo impraticabile la circolazione veicolare. I lavori di liberazione della sede stradale sono in corso e si attendono verifiche sulla stabilità della scarpata a monte prima di poter riaprire la strada. La provinciale 10 di Arni è attualmente interdetta al transito a causa del cedimento di materiale roccioso. La situazione di emergenza si è manifestata nelle ore notturne, sorprendendo i pochi automobilisti in circolazione.
