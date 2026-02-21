Lucca al voto | la riforma giudiziaria spiegata il 22-23 marzo si
A Lucca, il dibattito sulla riforma della giustizia si accende con un evento il 22 e 23 marzo. La discussione nasce dalla proposta di modifiche alle procedure giudiziarie, che interessa direttamente cittadini e avvocati del territorio. Durante le giornate, si analizzano gli effetti pratici delle nuove norme e si risponde alle domande dei partecipanti. La discussione si concentra sui cambiamenti che potrebbero influenzare i processi locali e le modalità di accesso alla giustizia.
Lucca al centro del dibattito costituzionale: la riforma della giustizia e il referendum del 22-23 marzo. Lucca è al centro di una mobilitazione crescente in vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. Sabato 21 febbraio 2026, i gazebo di Gioventù Nazionale e i comitati per il sì hanno animato via Beccheria, informando i cittadini sull’importanza del voto per la riforma della giustizia, con particolare attenzione alla questione della separazione delle carriere dei magistrati. L’iniziativa mira a promuovere un sistema giudiziario più equo e a contrastare le dinamiche politicizzate che possono influenzare l’operato della magistratura, in un contesto di crescente polarizzazione politica. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Reggio Calabria al voto sulla giustizia: infopoint per spiegare la riforma e il referendum del 22-23 marzo.A Reggio Calabria, il motivo della campagna elettorale è il voto sulla giustizia, e il Comune ha aperto un infopoint per chiarire i punti della riforma e del referendum del 22-23 marzo.
Referendum sulla Giustizia, decisa la data: 22 e 23 marzo | La riforma spiegata in 3 punti
Il 22 e 23 marzo si svolgerà il referendum sulla riforma della giustizia, come deciso dal Consiglio dei ministri.
