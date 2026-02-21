Luca e le accuse di Corvetto I pusher nello stabile Aler e i contrasti con Mansouri I colleghi | Un fanatico

A Corvetto, Luca, conosciuto anche come Carmelo Cinturrino, è finito al centro di un’indagine dopo essere stato coinvolto in un episodio sospetto. La sua presenza nello stabile Aler e i contrasti con Mansouri, un pusher di 28 anni, hanno attirato l’attenzione degli investigatori. Colleghi e vicini descrivono Luca come un uomo appassionato e acceso, spesso coinvolto in discussioni con alcuni residenti. La vicenda si svolge in un quartiere segnato da tensioni e fa emergere nuovi dettagli.

Al Corvetto lo conoscono tutti come Luca. Quello, però, non è il suo vero nome di battesimo. Sì, perché Luca sarebbe in realtà Carmelo Cinturrino, il quarantaduenne assistente capo del commissariato Mecenate indagato per l’omicidio del pusher ventottenne Abderrahim Mansouri. Il poliziotto lavora da anni negli uffici di via Tertulliano e frequenta quotidianamente le zone più calde del suo territorio di competenza: Corvetto e Rogoredo, in particolare. Nel primo quartiere ci abita pure stando a quanto risulta, nello stabile popolare di cui la compagna gestisce la portineria. E proprio quel palazzo è finito un paio di mesi fa al centro delle rivelazioni di un tossicodipendente vicino agli ambienti dello spaccio di piazzale Gabrio Rosa e dintorni: nel dicembre scorso, l’uomo ha parlato ai componenti di una pattuglia delle forze dell’ordine che lo hanno fermato per un controllo casuale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Il documento su Cinturrino. I pusher nello stabile Aler e le richieste di contantiIl documento su Cinturrino rivela che i pusher operano nello stabile Aler, alimentando richieste di contanti tra i residenti.

Rogoredo, le voci sul poliziotto indagato per l’omicidio di Mansouri: «Chiedeva il pizzo ai pusher»A Rogoredo, il caso di Carmelo Cinturrino si complica dopo che si sono diffuse voci su un possibile coinvolgimento nel tentativo di estorsione ai pusher.

