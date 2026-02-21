Lotto 10 della Fano-Grosseto | riunione per gli aggiustamenti

Il lotto 10 della strada Fano-Grosseto ha attirato l’attenzione dopo una riunione dedicata agli interventi di modifica. La riunione si è concentrata sulle migliorie necessarie tra Bivio Borzaga e Canavaccio, con l’obiettivo di accelerare i lavori. I rappresentanti delle istituzioni hanno discusso le priorità per ridurre i ritardi e rendere più sicure le strade. La prossima fase prevede l’approvazione delle nuove modifiche prima di avviare i interventi.

Strada Fano - Grosseto: qualcosa sembra muoversi sull’atteso versante del lotto 10. Ovvero lo snodo tra Bivio Borzaga e Canavaccio. Ieri mattina si è svolto un incontro ad Urbino. La riunione è stata un aggiornamento ma anche un confronto sulle criticità, come l’uscita tra Fermignano e la frazione della città ducale. Quindi si è discusso di come modulare l’intervento mentre un altro confronto è atteso tra circa due settimane. I temi della riunione sono stati spiegati al Carlino dal sindaco di Urbino, Maurizio Gambini, che dice: "Questa mattina (ieri per chi legge, ndr) abbiamo incontrato il commissario dell’opera della Fano-Grosseto, il commissario di Anas; così come i tecnici e un rappresentante tecnico della Regione Marche.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Estrazione Superenalotto, Lotto e 10 e Lotto: Milanese e Brianza fanno il pieno di vinciteI giocatori di Milano e Brianza si sono portati a casa diverse vincite nelle estrazioni di ieri, 3 febbraio.

Grosseto, la protesta delle famiglie smuove l’Ufficio Scolastico: convocata una riunione per la sicurezza in classeLe famiglie di Grosseto hanno organizzato una protesta dopo che un compagno violento ha reso le lezioni insicure, portando l’Ufficio Scolastico a convocare un incontro urgente per discutere delle misure di sicurezza in classe.

