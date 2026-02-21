L’ospedale di Treviso sgrida Lindsey Vonn e la sorella | I video sui medici italiani sex symbol? Messaggio sbagliato e superficiale

L’ospedale di Treviso ha criticato Lindsey Vonn e sua sorella per un video pubblicato sui social. La clip mostra Lindsey che scherza sui medici italiani, definendoli “sex symbol”, e ha suscitato reazioni tra i medici e il personale sanitario. La direzione dell’ospedale ha definito il messaggio superficiale e inappropriato, sottolineando l’importanza di rispettare il lavoro dei professionisti. La scena si è svolta tra i corridoi della terapia intensiva del Ca’ Foncello, dove Lindsey è ricoverata dopo l’incidente.

Non è passata inosservata, tra i corridoi della terapia intensiva dell' ospedale Ca' Foncello di Treviso, la clip pubblicata sui social dalla sorella di Lindsey Vonn, la sciatrice statunitense ricoverata nei giorni scorsi proprio in Veneto dopo una brutta caduta alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Nel video, ironico, Karin Kildow elogiava la bellezza dei medici italiani invitando tutti a « cancellare le app di incontri » per frequentare chi lavora in pronto soccorso. Ma in un reparto dove si combatte ogni giorno con emergenze e pazienti in condizioni critiche, l'uscita non è stata accolta con entusiasmo, anzi.