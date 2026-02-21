L’oro di Alysa Liu e Gu Ailing storie diverse dietro a sorrisi e medaglie

Alysa Liu e Gu Ailing sono protagoniste di storie diverse, entrambe segnate da successi e sacrifici. Alysa Liu ha conquistato una medaglia grazie alla sua determinazione nel pattinaggio artistico, affrontando allenamenti intensi e difficoltà tecniche. Gu Ailing, invece, ha brillato con un’ottima performance nello snowboard, dimostrando grande coraggio tra le discese ripide. Entrambe hanno dimostrato come la passione possa spingere oltre i limiti. Le loro imprese restano un esempio di impegno e talento.

© Ilfoglio.it - L’oro di Alysa Liu e Gu Ailing, storie diverse dietro a sorrisi e medaglie

Due delle più belle storie di questa Olimpiade. Il trionfo di Alysa Liu, americana figlia di Tianamen, e quello di Gu Ailing, che ha fatto la strada inversa. Tra sponsor ricchi e propaganda Alysa Liu è una delle storie più belle di questo scampolo di Olimpiade. Per il suo programma lunare nella gara di pattinaggio di figura, che ha fatto gridare oohhh! al pubblico dell’Ice Skating Arena di Assago; per quell’oro brillante come le strisce orizzontali dei suoi ormai celebri capelli (le altre sono più brune, ma per il bronzo c’è tempo) che significano “crescita”. Ma anche più per la sua storia, la storia che questa ventenne porta con sé.🔗 Leggi su Ilfoglio.it La storia dietro gli halo hair della pattinatrice Alysa Liu, medaglia d'oro a Milano Cortina 2026Alysa Liu, pattinatrice statunitense, ha scelto di sfoggiare gli halo hair prima delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, un look che ha richiesto cinque ore di lavoro. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Alysa, la regina ribelle del ghiaccio che scala l'Everest e si fa i piercing da sola; Alysa Liu, balla da sola. Sui pattini l’oro della libertà: Adesso nessuno mi dice cosa fare; Milano Cortina 2026, pattinaggio di figura: Alysa Liu fa crollare il Forum di Assago; Alysa Liu domina il pattinaggio, gli Usa si riprendono l'oro e la Russia perde il trono dopo 12 anni. Alysa Liu con l'oro interrompe l'egemonia russa nel pattinaggio, il ritorno trionfale messaggio al presidente Donald TrumpAlysa Liu, statunitense di origine cinese, interrompe un ciclo più che decennale della Russia nel pattinaggio: il ritiro a 16 anni, il rientro e i due ori a Milano Cortina ... sport.virgilio.it L’incredibile favola di Alysa Liu, vince l’oro alle Olimpiadi Invernali quattro anni dopo il ritiroA 16 anni aveva deciso di lasciare il pattinaggio, ma nel 2025 è tornata sul ghiaccio e si è presa due ori a Milano-Cortina 2026: Alysa Liu ha solo 20 ... fanpage.it L'americana Alysa Liu, oro nel pattinaggio a squadre e individuale ai Giochi di Milano-Cortina 2026, non ha solo conquistato il primo posto del podio olimpico - facebook.com facebook Alysa Liu, dall’addio al ghiaccio agli ori olimpici nel pattinaggio ilsole24ore.com/art/alysa-liu-… x.com