L’ordine globale è ormai compromesso

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto i dazi di Trump, causando scompiglio nel commercio internazionale. Questa decisione mette in crisi le strategie commerciali di molte aziende e aumenta l’incertezza sui mercati globali. La misura, volta a proteggere le industrie americane, si scontra ora con le regole di libero scambio. Le conseguenze si fanno sentire su molti settori, provocando un incremento delle tensioni tra le economie mondiali. La situazione resta molto complicata.
La clamorosa bocciatura dei dazi imposti da Trump al mondo, da parte della Corte Suprema Usa introduce altro caos in un mondo caotico e instabile. Euforia delle Borse a parte, in attesa di capire quale sarà il piano B già annunciato dalla Casa Bianca, alcune considerazioni con beneficio d’inventario: 1) Trump, al contrario di quanto lo accusano, non ha spento lo Stato di diritto e l’equilibrio dei poteri negli States. 2) La bocciatura potrebbe innescare una serie di cause commerciali all’amministrazione Usa, destinate a rendere ancora più caotica l’economia americana e globale. Secondo idati della US Customs and Border Protection, il governo federale ha raccolto finora circa 134 miliardi di dollari da oltre 300 mila importatori.🔗 Leggi su Quotidiano.net
Sostegno a Kyiv e asset russi: il compromesso del governo e le opposizioni in ordine sparso. Ecco le risoluzioniIl dibattito sulle posizioni italiane riguardo a Kyiv e gli asset russi si fa sempre più acceso, tra il governo e le opposizioni.
L’ordine globale ed economico è nella fase della demolizione: meno regole, più azioni di forzaLa Conferenza sulla Sicurezza di Monaco rappresenterà un momento cruciale per misurare la transizione verso un mondo influenzato dai rapporti di potere ... ilriformista.it
Il mondo dopo l’Occidente: cosa vogliono i Paesi del Sud GlobaleIl nuovo posizionamento internazionale degli Usa segna la fine dell’ordine neoliberale. In questa fase di interregno emerge la potenza di fuoco dei Paesi del Sud Globale. Che non sono sempre alleati ... tpi.it
Trump attacca la Corte Suprema: "decisione folle". E firma un ordine esecutivo per un dazio globale del 10% minacciando ritorsioni Presidente Usa senza freni va allo scontro istituzionale senza precedenti: «Giudici influenzati da potenze straniere» Leggi l’arti - facebook.com facebook
Sulle #MateriePrimeCritiche nasce un nuovo ordine globale: gli #USA lanciano FORGE al posto della MSP per coordinarsi con gli alleati e contenere la #Cina, ma restano divergenze. Intanto l’ #oro, nonostante la volatilità, resta vicino ai 5mila dollari, spinto d x.com