L’ordine globale è ormai compromesso

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto i dazi di Trump, causando scompiglio nel commercio internazionale. Questa decisione mette in crisi le strategie commerciali di molte aziende e aumenta l’incertezza sui mercati globali. La misura, volta a proteggere le industrie americane, si scontra ora con le regole di libero scambio. Le conseguenze si fanno sentire su molti settori, provocando un incremento delle tensioni tra le economie mondiali. La situazione resta molto complicata.

La clamorosa bocciatura dei dazi imposti da Trump al mondo, da parte della Corte Suprema Usa introduce altro caos in un mondo caotico e instabile. Euforia delle Borse a parte, in attesa di capire quale sarà il piano B già annunciato dalla Casa Bianca, alcune considerazioni con beneficio d’inventario: 1) Trump, al contrario di quanto lo accusano, non ha spento lo Stato di diritto e l’equilibrio dei poteri negli States. 2) La bocciatura potrebbe innescare una serie di cause commerciali all’amministrazione Usa, destinate a rendere ancora più caotica l’economia americana e globale. Secondo idati della US Customs and Border Protection, il governo federale ha raccolto finora circa 134 miliardi di dollari da oltre 300 mila importatori.🔗 Leggi su Quotidiano.net

