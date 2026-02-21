Londra Andrea esca da linea trono

Il governo britannico ha deciso di escludere Andrea dalla linea di successione, ritenendo questa decisione necessaria. Il ministro della Difesa Pollard ha dichiarato che si tratta della scelta più corretta e che si sta considerando l’approvazione di una legge per bloccare qualsiasi possibilità che il fratello di Carlo possa diventare re. La proposta arriva dopo anni di discussioni sulla posizione dell’ex principe all’interno della famiglia reale. La discussione continua in Parlamento.

8.44 Escludere l'ex principe Andrea dalla linea di successione al trono è "la cosa giusta da fare": lo ha detto alla BBC il ministro britannico alla Difesa Pollard e l'esecutivo starebbe valutando di introdurre una legge che impedisca la pur remota ipotesi che il fratello di Carlo III possa diventare re. Andrew Mountbatten-Windsor, pur privato dei titoli,è 8° nella linea. Nei giorni scorsi è stato fermato per qualche ora, per le mail con notizie riservate sulle decisioni di Londra mandate, quando era inviato al Commercio, ad Epstein.