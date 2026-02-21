L’omicidio del negoziante Fascicolo chiuso

Emanuele Mirti, cinquantenne di Castellanza, rischia il processo per l’omicidio di Davide Gorla, un commerciante di 64 anni. Gorla è stato ucciso a coltellate nel suo negozio di Busto Arsizio il 25 giugno 2025. Le indagini hanno portato alla predisposizione di un fascicolo pronto per la richiesta di rinvio a giudizio. La vicenda ha scosso la comunità locale, che ancora si interroga sulle motivazioni dietro il gesto. La decisione finale spetta ora al giudice.

Si va verso la richiesta di rinvio a giudizio per Emanuele Mirti, cinquantenne di Castellanza accusato dell' omicidio di Davide Gorla, il commerciante di 64 anni ucciso a coltellate nel suo negozio di Busto Arsizio, in via Milano, il 25 giugno 2025. La Procura ha chiuso le indagini coordinate dal pm Flavia Salvatore con il commissariato di Busto Arsizio e la Mobile di Varese. Un'inchiesta costruita tra immagini delle telecamere, rilievi scientifici e testimonianze raccolte nelle ore concitate dopo il delitto. Dall'altra parte l'avvocato difensore Roberta Bono ha già depositato una corposa memoria per conto di Mirti, che si è sempre proclamato innocente.