Lollobrigida accende le gambe nei 1500 e guarda alla mass start | oggi caccia al terzo oro

Francesca Lollobrigida ha mostrato energia nei 1500 metri di ieri, anche se non era la sua gara principale. La campionessa italiana ha sfruttato questa prova come allenamento, per mantenere alta la forma e percepire il ghiaccio in vista di un futuro impegno importante. Oggi si concentra sulla mass start, dove punta a conquistare il suo terzo oro olimpico. La sua determinazione si fa sentire in ogni movimento sul ghiaccio.

Non era la sua gara, lo aveva detto chiaramente. E infatti i 1500 metri di ieri per Francesca Lollobrigida sono stati soprattutto un passaggio strategico: un modo per tenere alta la condizione, evitare la stasi, “sentire” il ghiaccio in vista dell’obiettivo vero. Oggi c’è la mass start, la prova più imprevedibile e mentale di tutte, dove l’azzurra punta a restare in scia alla storia e a inseguire un traguardo che sa di leggenda: agganciare il record del terzo oro olimpico. 1500 metri come “esercitazione”: “La migliore della stagione”. Nel 1500, Lollobrigida ha chiuso tredicesima in 1’56”51, e a fine gara non ha nascosto una soddisfazione “da lavoro ben fatto”: «È stata la migliore 1500 di tutta la stagione, sono abbastanza soddisfatta», ha spiegato.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

