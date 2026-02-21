Lollobrigida | 2 ori e un 4° posto la regina del ghiaccio italiana

Milano Cortina 2026 si chiude con una performance straordinaria per Francesca Lollobrigida, che conclude la sua avventura olimpica con un quarto posto nella Mass Start dopo aver conquistato due ori storici nei 3.000 e 5.000 metri, diventando l’atleta più vincente di sempre nel pattinaggio di velocità italiano. La rassegna olimpica di Milano Cortina 2026 ha incoronato Francesca Lollobrigida, atleta di Frascati, come una vera e propria regina del ghiaccio. Nonostante la medaglia d’oro nella Mass Start sia sfuggita per un soffio, il bilancio complessivo della sua partecipazione è decisamente trionfale, segnato da due successi che entreranno nella storia dello sport italiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

