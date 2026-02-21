Lollobrigida | 1’56.51 e un oro in più nel mirino | la tattica per

Francesca Lollobrigida ha fatto sapere di puntare a un altro oro dopo aver corso i 1500 metri in 1’56.51. La pattinatrice italiana si sta concentrando sulla gara di massa, che si svolgerà a Milano Cortina il 21 febbraio 2026. Prima della sfida più importante, ha effettuato un allenamento intenso per testare la sua velocità e resistenza. Il suo obiettivo è migliorare ancora una volta le proprie prestazioni in vista delle prossime competizioni.

Lollobrigida alla Corsa per l'Oro: Un Test sui 1500 Metri Prima della Sfida nella Mass Start. Milano Cortina, 21 febbraio 2026 – Francesca Lollobrigida si prepara ad affrontare oggi la mass start olimpica dopo un allenamento cruciale sui 1500 metri. La pattinatrice italiana, già due volte medagliata d'oro in questi giochi, mira a un'impresa storica: conquistare il suo terzo oro, in una competizione che si preannuncia complessa e tatticamente impegnativa. Un Allenamento Competitivo, Non una Prova di Medaglia. L'esibizione sui 1500 metri di ieri non era concepita come una caccia diretta alla medaglia, ma come un'opportunità per mantenere alta la concentrazione e la velocità nelle gambe.