Loggia Ungheria assolto Amara | Non ha rivelato segreti d’ufficio

Il Tribunale di Milano ha assolto Piero Amara, coinvolto nella fuga di notizie sulla Loggia Ungheria del 2021, che aveva portato alla pubblicazione di documenti riservati. La decisione arriva dopo che si è scoperto che il suo computer, al momento della morte, conteneva verbali e file finiti nelle mani di soggetti sconosciuti. Le indagini hanno evidenziato come Amara non avesse divulgato segreti d’ufficio. La sentenza ha suscitato reazioni contrastanti tra gli inquirenti.

© Laverita.info - Loggia Ungheria, assolto Amara: «Non ha rivelato segreti d’ufficio»

Il pc del finanziere morto, con i verbali finiti al «Fatto», consultato da «sconosciuti». Per la micidiale fuga di notizie del 2021 sulla cosiddetta Loggia Ungheria, il Tribunale di Milano ha assolto (come richiesto dalla Procura) l’ex avvocato Piero Amara, mentre ha condannato a 2 anni e 6 mesi il manager Vincenzo Armanna per calunnia. Quest’ultimo, secondo il giudice, avrebbe falsamente accusato l’ex poliziotto Filippo Paradiso di avere fatto circolare i verbali di interrogatorio di Amara (segretati) sulla presunta associazione segreta. Rimane un mistero chi abbia diffuso quelle carte giudiziarie.🔗 Leggi su Laverita.info Loggia Ungheria, le richieste dei pm: "Amara assolto, 2 anni per Armanna"La Loggia Ungheria è al centro di un procedimento giudiziario che ha portato all’assoluzione di Piero Amara, accusato di aver rivelato segreti d’ufficio. Antonio Ricci come Signorini? Anche lui custodisce dei segreti molto gravi: ecco cosa ha rivelatoAntonio Ricci rompe il silenzio e si schiera nel dibattito che riguarda Signorini. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Loggia Ungheria, Amara assolto e ad Armanna due anni e mezzo; Fuga di notizie sui verbali 2020 di Loggia Ungheria: Amara assolto, Armanna condannato per aver calunniato un funzionario del Viminale; L’ADIGE.IT * ATTUALITÀ: LOGGIA UNGHERIA, AMARA ASSOLTO E AD ARMANNA DUE ANNI E MEZZO. Fuga di notizie sui verbali 2020 di «Loggia Ungheria»: Amara assolto, Armanna condannato per aver calunniato un funzionario del ViminaleDue anni e 6 mesi all’ex dirigente Eni: per la giudice incolpò falsamente Filippo Paradiso, già negli staff di Salvini-Piantedosi e Casellati. L’ex avvocato rinviato invece a giudizio a Brescia per ca ... milano.corriere.it Loggia Ungheria, Amara assolto e ad Armanna due anni e mezzo(ANSA) - MILANO, 20 FEB - Assoluzione per Piero Amara dall'accusa di rivelazione del segreto d'ufficio e una condanna a 2 anni e 6 mesi di carcere nei confronti di Vincenzo Armanna per calunnia. Lo ha ... msn.com Loggia Ungheria, Amara assolto e ad Armanna due anni e mezzo. Tribunale Milano accoglie richieste pm nel filone per calunnia e rivelazione #ANSA x.com Fuga di notizie sui verbali 2020 di «Loggia Ungheria»: Amara assolto, Armanna condannato per calunnia a un funzionario del Viminale - facebook.com facebook