Lo chiamavano dittatore

Donald Trump era considerato un dittatore, a causa delle sue decisioni unilaterali e dei frequenti scontri con i media. La sua gestione ha portato a tensioni politiche e manifestazioni di protesta in molte città statunitensi. I suoi sostenitori apprezzavano la fermezza delle sue azioni, mentre i critici temevano un allontanamento dai valori democratici. La sua influenza si è fatta sentire anche nelle elezioni di medio termine dell'anno scorso, con un incremento di partecipazione alle urne.

Meno male che Donald Trump era un dittatore. E che a sentire il pateravegloria dei nostri esperti rossi d'America, rappresentava la fine degli Stati Uniti, il crollo della democrazia, l'Apocalisse dell'Occidente finora conosciuto. Era un bullo (cit.), un delinquente (cit.), un mitomane (cit.). Detto dagli stessi che conoscono talmente bene l'America da averci spergiurato che dopo Joe Biden alla Casa Bianca ci sarebbe entrata la desaparecida Kamala Harris. Non so se esistano o no gli Ufo di cui parla Obama, ma di marziani almeno in Italia se ne contano a bizzeffe e dovrebbero scusarsi con Trump e con gli Usa.