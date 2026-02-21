Lo abbiamo visto letteralmente ovunque durante queste Olimpiadi

Snoop Dogg ha fatto parlare di sé durante le Olimpiadi, visitando vari eventi e attirando l’attenzione del pubblico italiano. La sua presenza, che ha spiccato tra le piste di Cortina e le arene di Milano, ha lasciato un segno anche nel cuore della musica classica: il Teatro alla Scala. Il rapper americano ha sorpreso tutti entrando nel prestigioso teatro milanese, dove ha scattato foto e condiviso momenti con alcuni artisti locali. La sua visita ha fatto discutere tra fan e critici.

© Iodonna.it - Lo abbiamo visto letteralmente ovunque durante queste Olimpiadi

S noop Dogg non si ferma più. Dopo aver dominato la scena tra le nevi di Cortina e i palazzetti di Milano, il rapper americano ha deciso di marchiare a fuoco il suo passaggio italiano con un’incursione nel luogo più sacro della musica mondiale: il Teatro alla Scala. A tre giorni dalla sua visita, Snoop ha diffuso sui social un video girato proprio nel cuore del tempio lirico milanese. Con il suo inconfondibile carisma, l’artista ha saputo unire il mondo dell’hip-hop all’eleganza della tradizione milanese, diventando il volto simbolo di queste Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Weekend a Livigno, la valigia perfetta.🔗 Leggi su Iodonna.it "Abbiamo visto copiare ovunque": il flop del test di Medicina all'Università di UdineIl test di Medicina all'Università di Udine ha suscitato numerose polemiche a causa di accuse di copiature e irregolarità. I proprietari di Nazgul, il cane virale alle Olimpiadi: “Quando lo abbiamo visto è salito il panico”I proprietari di Nazgul, il cane diventato virale alle Olimpiadi Invernali, raccontano di aver avuto un momento di paura quando il loro animale è corso sul percorso. Andrea Pucci rinuncia a Sanremo: tra polemiche, RAI e reazioni politiche | RUVIDO 263 Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cristiani uniti per i senzatetto in Siberia; Guasto in volo per l’assessore Bravo. Ho visto la morte in faccia; Danno - AKA Danno - RapManiacZ | your favorite Hip-Hop reviews since 2000; Verso Ars et Labor-Osteria Grande, gli avversari: Veniamo al Mazza per far punti. La richiesta della Via Lattea: “Per resistere alle Olimpiadi 2030 abbiamo bisogno di 150 milioni” x.com Anche noi di Prime Alture abbiamo la nostra nazionale Alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina , partecipiamo anche noi... a modo nostro! - facebook.com facebook