Livigno Galli sfiora la finale | rimpianto e orgoglio per la gara

Jole Galli, atleta di Livigno, ha concluso la sua gara olimpica alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 sfiorando la finale nello skicross femminile. Durante la competizione, ha mostrato grande determinazione e ha combattuto fino all’ultimo tratto, ma alla fine non è riuscita a qualificarsi. La sua performance ha comunque lasciato un’impressione positiva tra gli spettatori e gli appassionati di sport invernali. Galli si ferma a pochi secondi dal sogno di una finale olimpica.

Livigno a un Passo dal Sogno: Jole Galli e l'Amarezza di una Sconfitta a Casa. Livigno, Italia – Jole Galli ha concluso la sua avventura olimpica alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 con un risultato a un passo dalla finale nello skicross femminile. L'atleta valtellinese, pur esprimendo la sua soddisfazione per aver gareggiato davanti al pubblico di casa, ha manifestato un rammarico palpabile per la medaglia sfuggita, conquistata dalla tedesca Daniela Maier, dalla svizzera Fanny Smith e dalla svedese Sandra Naeslund. L'Emozionante Percorso di Jole Galli. La competizione, ospitata nel comprensorio di Livigno, ha rappresentato per la 30enne un'occasione unica, amplificata dall'energia del tifo locale.