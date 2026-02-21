LIVE USA-Slovacchia 6-2 Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA | gol della bandiera di Regenda

Gli Stati Uniti hanno vinto contro la Slovacchia con un punteggio di 6-2, lasciando un segno deciso nella partita di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La sfida si è conclusa con un gol di Regenda che ha segnato la bandiera della Slovacchia. I tifosi presenti hanno assistito a un match intenso, con gli americani che hanno dominato fin dall’inizio. A breve, gli Stati Uniti affronteranno il Canada nella finale per l’oro.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.40 Sarà Stati Uniti d'America contro Canada la finale per l'oro del torneo maschile di hockey su ghiaccio ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Appuntamento per domenica alle 14.10 per seguire insieme l'ultimo evento di questa rassegna olimpica. -0.00 SUONA LA SIRENA!!! Gli Stati Uniti d'America vincono 6-2 e volano in finale. -1.43 10 minuti sia per Matthew Tkhachuk che per Cernak. 10 minuti+2 per Brady Tkhachuk. -1.43 Rissa tra Cernak e Matthew Tkhachuk con lo slovacco che ha tirato anche un paio di pugni, levandosi il guante. Vediamo che decideranno gli arbitri.