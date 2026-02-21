LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | inizia la salita decisiva!

Oggi, durante il UAE Tour 2026, si è verificato un momento chiave con l’inizio della salita più impegnativa. La corsa si avvicina alla fase decisiva, e alcuni corridori cercano di risparmiare energie. La tensione si fa sentire tra i ciclisti, mentre i fan seguono in diretta l’avanzata dei favoriti. La strada si fa più ripida e la gara si fa ancora più emozionante. La tappa prosegue tra attacchi e strategie.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:19 Leggero calo dell'andatura che permette a una dozzina di corridori di accodarsi. 13:18 Restano in sei davanti! C'è la maglia rossa Antonio Tiberi, ci sono Del Toro, Gall e Tajada. Non c'è Remco Evenepoel. 13:17 Ripreso intanto Gaffuri. Accelerazione intanto degli uomini Decathlon. Gruppo sgretolato. 13:14 Siamo già ad 8 km dal traguardo. Meno di un minuto di margine per i fuggitivi, che intanto sono rimasti in due. Al comando Joshua Tarling e Peter Øxenberg. 13:13 E' Florian Vermeersch, il campione del mondo gravel, a sollecitare il ritmo. Tiene benissimo intanto Jonathan Milan, che lavora per il canadese Derek Gee.