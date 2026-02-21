LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Gaffuri nei sette fuggitivi gruppo a 45?

Durante la tappa di oggi del UAE Tour 2026, Gaffuri ha preso parte a una fuga di sette corridori, mentre il gruppo si trovava a circa 45 secondi di distanza. La corsa si sta svolgendo su un tratto impegnativo, con alcuni attacchi che stanno modificando la classifica. Nella parte finale, Del Toro ha scelto di affrontare la salita con un ritmo deciso, cercando di guadagnare terreno sugli avversari. La gara continua a sorprendere gli spettatori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.50 Come affronterà Del Toro questa salita? Nella giornata di mercoledì il messicano ha deciso di salire con il suo passo sulla salita conclusiva, perdendo contatto sui primi attacchi salvo poi rientrare su tutti eccezion fatta per Tiberi. 11.47 80 chilometri al traguardo. 11.44 Si riavvicina il gruppo che si riporta a 45? dai fuggitivi. 11.41 Siamo giunti a metà tappa: 83.8 chilometri fatti, 83.8 ancora da fare. 11.38 In questa tappa ci sarà un altro sprint intermedio, quello di Green Mubazzarah, posto ai piedi dell'ultima salita. 11.35 Ricordiamo i nomi dei 7 fuggitivi: Stefan Bissegger (Decathlon CMA CGA Team), Axel Huens e Johan Jacobs (Groupama – FDJ United), Joshua Tarling e Peter Øxenberg (Ineos Grenadiers), Mark Stewart (Modern Adventure Pro Cycling) e Mattia Gaffuri (Team Picnic PostNL).