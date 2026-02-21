LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Gaffuri nei 7 in fuga gruppo a 1?

Gaffuri ha preso l’azione e si trova tra i sette corridori in fuga durante la tappa del UAE Tour, mentre il gruppo si trova a circa un minuto di distanza. La corsa prosegue con un ritmo intenso, e gli atleti cercano di guadagnare terreno sulle asperità del percorso. La sfida tra i battistrada e il gruppo principale si fa sempre più accesa, con circa 84 chilometri percorsi e ancora molte battute da vivere.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.41 Siamo giunti a metà tappa: 83.8 chilometri fatti, 83.8 ancora da fare. 11.38 In questa tappa ci sarà un altro sprint intermedio, quello di Green Mubazzarah, posto ai piedi dell’ultima salita. 11.35 Ricordiamo i nomi dei 7 fuggitivi: Stefan Bissegger (Decathlon CMA CGA Team), Axel Huens e Johan Jacobs (Groupama – FDJ United), Joshua Tarling e Peter Øxenberg (Ineos Grenadiers), Mark Stewart (Modern Adventure Pro Cycling) e Mattia Gaffuri (Team Picnic PostNL). 11.32 90 chilometri all’arrivo! 11.29 Il gruppo in questo momento è allungato. 11.26 Il vantaggio dei sette fuggitivi è di 55? 11.🔗 Leggi su Oasport.it LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 8 corridori in fuga, c’è GaffuriOggi, durante la sesta tappa del UAE Tour 2026, otto ciclisti sono scappati dal gruppo principale, tra cui Gaffuri. LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 7 corridori in fuga, c’è GaffuriGaffuri ha preso parte a una fuga durante la tappa odierna del UAE Tour 2026, causata da una strategia di attacco dei corridori più attivi. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: numero di Del Toro. Splendido terzo Tiberi; UAE Tour 2026, Jonathan Milan vince la 5^ tappa. Antonio Tiberi 1° in classifica generale; UAE Tour, 3ª tappa: percorso, favoriti e dove vedere la corsa in tv; LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: CLAMOROSO ANTONIO TIBERI! Vince in solitaria a Jebel Mobrah. LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Tiberi deve difendersi dagli attacchi di Del Toro!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della sesta e penultima tappa dell'UAE Tour 2026. Frazione ... oasport.it LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: bis di Jonathan Milan, volata prorompente!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:18 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa dell'UAE Tour 2026. Vi ringraziamo per aver scelto ... oasport.it UAE Tour 2026: Jonathan Milan wins Stage 5, Tiberi retains the Red Jersey https://www.giroditalia.it/en/news/uae-tour-2026-jonathan-milan-wins-stage-5-tiberi-retains-the-red-jersey/ UAE Tour 2026: Jonathan Milan vince la tappa 5, Tiberi conserva la M - facebook.com facebook Uae Tour: impresa Tiberi, sua la terza tappa | Fantacycling x.com