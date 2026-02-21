LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 40 km all’arrivo continua la fuga con Gaffuri
Gaffuri ha deciso di partire in fuga durante la tappa di oggi al UAE Tour 2026, con meno di 40 km al traguardo. La corsa si sta animando con un ritmo sostenuto, superando i 50 kmh di media. La fuga del ciclista sta attirando l’attenzione degli altri corridori, mentre la strada si avvicina al punto finale. La gara prosegue con tensione, mentre i fuggitivi cercano di mantenere il vantaggio. La sfida si intensifica con ogni chilometro che passa.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:38 Meno di 40 km all’arrivo. Media oraria che continua ad assestarsi oltre i 50 kmh. 12:34 Poco più di 25 km ci separano dallo sprint intermedio di Green Mubazzarah. 12:31 Vantaggio dei 7 battistrada che si è stabilizzato sui 2 minuti quando ci avviciniamo ai -45 km. 12:27 Si arriverà nuovamente oltre i 1000 metri di altitudine, proprio come accaduto nella terza tappa vinta da Antonio Tiberi. 12:24 Tappa totalmente pianeggiante fino all’imbocco della salita conclusiva. Tiberi dovrà usufruire dell’ausilio dei suoi compagni di squadra nella prima metà dell’ascesa, per poi resistere agli attacchi del messicano Del Toro.🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Dillier e Rickaert in fuga, 40 km all’arrivoDillier e Rickaert sono in fuga nel tratto finale del UAE Tour 2026, con circa 40 chilometri ancora da percorrere.
LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: continua la fuga di Dillier e Rickaert a 130 km dall’arrivoOggi, durante la tappa del UAE Tour 2026, Dillier e Rickaert hanno deciso di allungare e sono ancora in testa a 130 chilometri dall’arrivo.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: numero di Del Toro. Splendido terzo Tiberi; UAE Tour, 3ª tappa: percorso, favoriti e dove vedere la corsa in tv; LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: CLAMOROSO ANTONIO TIBERI! Vince in solitaria a Jebel Mobrah; UAE Tour | 5ª tappa in Diretta Streaming | DAZN IT.
LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Tiberi deve difendersi dagli attacchi di Del Toro!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della sesta e penultima tappa dell'UAE Tour 2026. Frazione ... oasport.it
LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: bis di Jonathan Milan, volata prorompente!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:18 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa dell'UAE Tour 2026. Vi ringraziamo per aver scelto ... oasport.it
UAE Tour 2026: Jonathan Milan wins Stage 5, Tiberi retains the Red Jersey https://www.giroditalia.it/en/news/uae-tour-2026-jonathan-milan-wins-stage-5-tiberi-retains-the-red-jersey/ UAE Tour 2026: Jonathan Milan vince la tappa 5, Tiberi conserva la M - facebook.com facebook
Uae Tour: impresa Tiberi, sua la terza tappa | Fantacycling x.com