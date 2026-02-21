LIVE UAE Tour 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 40 km all’arrivo continua la fuga con Gaffuri

Gaffuri ha deciso di partire in fuga durante la tappa di oggi al UAE Tour 2026, con meno di 40 km al traguardo. La corsa si sta animando con un ritmo sostenuto, superando i 50 kmh di media. La fuga del ciclista sta attirando l’attenzione degli altri corridori, mentre la strada si avvicina al punto finale. La gara prosegue con tensione, mentre i fuggitivi cercano di mantenere il vantaggio. La sfida si intensifica con ogni chilometro che passa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:38 Meno di 40 km all’arrivo. Media oraria che continua ad assestarsi oltre i 50 kmh. 12:34 Poco più di 25 km ci separano dallo sprint intermedio di Green Mubazzarah. 12:31 Vantaggio dei 7 battistrada che si è stabilizzato sui 2 minuti quando ci avviciniamo ai -45 km. 12:27 Si arriverà nuovamente oltre i 1000 metri di altitudine, proprio come accaduto nella terza tappa vinta da Antonio Tiberi. 12:24 Tappa totalmente pianeggiante fino all’imbocco della salita conclusiva. Tiberi dovrà usufruire dell’ausilio dei suoi compagni di squadra nella prima metà dell’ascesa, per poi resistere agli attacchi del messicano Del Toro.🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Dillier e Rickaert in fuga, 40 km all’arrivoDillier e Rickaert sono in fuga nel tratto finale del UAE Tour 2026, con circa 40 chilometri ancora da percorrere.

LIVE UAE Tour 2026, tappa di oggi in DIRETTA: continua la fuga di Dillier e Rickaert a 130 km dall’arrivoOggi, durante la tappa del UAE Tour 2026, Dillier e Rickaert hanno deciso di allungare e sono ancora in testa a 130 chilometri dall’arrivo.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.