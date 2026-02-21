LIVE Speed skating Mass start Olimpiadi 2026 in DIRETTA | inizia la finale maschile poi Lollobrigida

Mass start di velocità in diretta, la finale maschile ha preso il via e subito si sono visti i tentativi di fuga di Medard, il secondo atleta belga, che si lancia da solo all’inseguimento dei primi due. La gara si svolge sul ghiaccio di Pequigney, dove i velocisti si sfidano in un ritmo rapido e intenso. La competizione continua a catturare l’attenzione degli spettatori con sorprese e strategie in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.46 Il secondo belga, Medard, si lancia da solo all'inseguimento dei primi due. Il vantaggio di Bergsma e Thorup appare incolmabile a 4 giri dal termine. 16.46 Sembra fatta per Bergsma e Thorup. E' un incubo per l'Italia, amici. Il secondo olandese rompe i cambi. 16.44 Bergsma e Thorup hanno mezzo giro di vantaggio. Potrebbe essere l'azione buona. Dietro si guardano. 16.43 Sono in fuga Bergsma ed il danese Thorup. Dietro Swings e Giovannini lavorano in prima persona per andare a chiudere. Ma il vantaggio è già importante. 16.43 Attenzione, attacca l'olandese Bergsma.