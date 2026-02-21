LIVE Speed skating Mass start Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Giovannini e Lollobrigida in finale si parte con gli uomini

Giovannini e Lollobrigida qualificati alla finale di speed skating per la mass start alle Olimpiadi 2026, dopo aver gareggiato con atleti di tutto il mondo. La competizione si è tenuta in un’atmosfera intensa, con i due italiani che hanno dimostrato grande velocità e resistenza. La finale si svolgerà tra alcuni dei migliori pattinatori internazionali, tra cui rappresentanti di Canada, Francia, Giappone e Corea del Sud. La sfida si preannuncia difficile e ricca di emozioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.28 La startlist della finale: 1 Antoine Gelinas-Beaulieu (Canada) 2 Timothy Loubineaud (Francia) 3 Shomu Sasaki (Giappone) 4 Wu Yu (Cina) 5 Chung Jae-Won (Corea del Sud) 6 Stijn van de Bunt (Paesi Bassi) 7 Jordan Stolz (Stati Uniti) 8 Andrea Giovannini (Italia) 9 Mathieu Belloir (Francia) 10 Bart Swings (Belgio) 11 Indra Medard (Belgio) 12 Metodej Jilek (Cechia) 13 Jorrit Bergsma (Paesi Bassi) 14 Gabriel Odor (Austria) 15 Viktor Hald Thorup (Danimarca) 16 Motonaga Arito (Giappone) 16.24 Ben ritrovati, amici di OA Sport, da Federico Militello. E' il momento decisivo.