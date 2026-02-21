LIVE Speed skating Mass start Olimpiadi 2026 in DIRETTA | bronzo Giovannini! Lollobrigida ai piedi del podio

Giovannini conquista il bronzo nella gara di speed skating a squadre, causata da una strategia vincente e un’ottima preparazione. La sua performance si distingue per velocità e determinazione, portando l’Italia sul podio. La competizione si è accesa negli ultimi giri, con i concorrenti che hanno dato il massimo su una pista ghiacciata. I tifosi seguono con entusiasmo la corsa, aspettando aggiornamenti sui risultati finali.

17.31 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 17.28 La classifica finale della mass start femminile: 1 Marijke Groenewoud (Paesi Bassi) 2 Ivanie Blondin (Canada) 3 Mia Manganello (Stati Uniti) 4 Francesca Lollobrigida (Italia) 5 Valérie Maltais (Canada) 6 Kaitlyn McGregor (Svizzera) 7 Yang Binyu (Cina) 8 Jeannine Rosner (Austria) 9 Fran Vanhoutte (Belgio) 10 Bente Kerkhoff (Paesi Bassi) 11 Ramona Härdi (Svizzera) 12 Greta Myers (Stati Uniti) 13 Sandrine Tas (Belgio) 14 Park Ji-Woo (Corea del Sud) 15 Ayano Sato (Giappone) 16 Elizaveta Golubeva (Kazakhstan) Giovannini ottiene il bronzo nella staffetta di short track, grazie a una strategia efficace degli italiani. Mass start di speed skating alle Olimpiadi 2026 si svolge oggi con atleti italiani impegnati nella gara. 15:47 Queste le protagoniste della prima semifinale: Mangenello (USA) Maltais (CAN) Kerkhoff (NED) McGregor Olimpiadi invernali Milano Cortina - Penultima giornata di gare, ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. In palio ci sono ben 10 medaglie, che coinvolgeranno anche Andrea Giovannini fa 30. Arriva dallo speed skating, dalla Mass Start, il metallo numero 30 dell'incredibile delegazione italiana ai Giochi di Milano-Cortina. Indimenticabile. E' la quinta medaglia dallo speed skating, e non è ancora finita, perché in finale nel Ma