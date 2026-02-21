LIVE Skicross Olimpiadi 2026 in DIRETTA | si parte alle 10.00 con il seeding round

Simone Deromedis, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech e Federico Tomasoni si preparano per le prove di qualificazione nello skicross alle Olimpiadi 2026, che inizieranno alle 10.00. La scelta di puntare sui pettorali bassi mira a evitare avversari forti già negli ottavi. La competizione si svolge sulla pista di Pechino, dove i quarti di finale promettono sfide emozionanti. La starting list si aggiorna in tempo reale, tenendo gli appassionati con il fiato sospeso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:46 Simone Deromedis, Edoardo Zorzi, Dominik Zuech e Federico Tomasoni puntano ai pettorali bassi per evitare ottavi insidiosi. 9:42 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta della gara di skicross maschile. Tutto pronto a Livigno per il seeding round che assegnerà i pettorali. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara olimpica di skicross maschile. Nella splendida cornice di Livigno l’Italia punta tutto su Simone Deromedis. L’asso azzurro vuole accendere il pubblico italiano lanciando la sfida al favorito canadese Reece Howden.🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Skicross, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: dalle 10.00 il seeding round con Jole GalliNella mattina delle Olimpiadi 2026, Jole Galli partecipa alla prova di skicross, un evento che si svolge sulla neve di Milano.

LIVE Skicross, Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Naeslund svetta nel seeding round, Galli fuori dalla top 8Naeslund ha dominato il seeding round dello skicross alle Olimpiadi 2026, confermando la sua posizione di favorita.

