LIVE Skicross Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Deromedis e Tomasoni insieme in finale!

Deromedis ha vinto la finale di skicross alle Olimpiadi 2026, causando grande entusiasmo tra il pubblico. Durante la gara, il campione italiano ha superato in volata Tomasoni, che si è classificato secondo. La corsa si è svolta sotto gli occhi di migliaia di spettatori, con sorpassi emozionanti e mille emozioni. Tchiknavorian e Wilmsmann hanno completato il podio, regalando uno spettacolo intenso sul tracciato innevato. La competizione continua con altre sfide in programma.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.01 Deromedis alla fine ha preceduto in volata Tomasoni, poi Tchiknavorian e Wilmsmann. Ora seconda semifinale con Regez (Svizzera), Fiva (Svizzera), Furuno (Giappone) e Hronek (Germania). 12.59 DUE ITALIANI IN FINALE! Primi dall’inizio alla fine, ma ci hanno fatto sudare freddo! C’è stata battaglia vera tra Deromedis e Tomasoni! Sorpassi e controsorpassi tra di loro, quando Wilmsmann e Tchiknavorian erano staccatissimi! Ma è andata bene! 12.57 Incessante la tormenta di neve. E’ il momento della prima semifinale. 12.55 2 tedeschi, 2 italiani, 2 svizzeri, 1 francese e 1 giapponese in semifinale.🔗 Leggi su Oasport.it

