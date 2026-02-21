LIVE Skicross Olimpiadi 2026 in DIRETTA | Deromedis ci prova in una gara con tanti pretendenti

Oggi si svolge una gara di skicross maschile alle Olimpiadi 2026, dove Andrea Deromedis punta a migliorare il suo miglior piazzamento. La competizione si svolge su un tracciato ricco di salti e curve strette, con numerosi atleti pronti a dar battaglia. Deromedis si presenta con una buona condizione fisica e fiducia, determinato a salire sul podio. La sfida è aperta e l’attenzione resta alta sulle sue mosse in pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della gara olimpica di skicross maschile. Nella splendida cornice di Livigno l'Italia punta tutto su Simone Deromedis. L'asso azzurro vuole accendere il pubblico italiano lanciando la sfida al favorito canadese Reece Howden. Appuntamento alle 10.00 con il seeding round che disegnerà il tabellone, mentre le heat ad eliminazione diretta inizieranno alle 12.00 a partire dagli ottavi. Come accaduto in campo femminile il seeding round non è da inquadrarsi come una qualificazione in quanto ci saranno 32 atleti al via da dividere in otto ottavi da 4.