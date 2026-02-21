LIVE Sci di fondo 50 km tc Olimpiadi in DIRETTA | norvegesi scatenati Niskanen e Amundsen si ritirano Barp si stacca

Durante la gara di sci di fondo dei Giochi Olimpici, i norvegesi hanno preso il comando con Klaebo, Nyenget e Iversen, mentre Niskanen e Amundsen si sono ritirati a metà percorso. Barp ha tentato di tenere il passo, ma si è progressivamente staccato dal gruppo di testa. La corsa continua con i concorrenti che cercano di recuperare posizioni, mentre gli atleti norvegesi spingono forte in vista della fase finale. La competizione resta molto aperta.

CLICCA QUI PER AGGIO RNARE LA DIRETTA LIVE 11.43: Norvegesi davanti con Klaebo, Nyenget e Iversen a fare l'andatura. Tengono Korostelev e Lovera 11.39: Si spezza il gruppo! Nyenget, Klaebo, Iversen, Korostelev, Lovera davanti, a 7? Desloges, a 10? Musgrave, Schely 11.38: DOPPIO RITIRO IMPORTANTE! Si ferma Niskanen e anche Amundsen! 11.36: Al km 14.4 il gruppo di testa è composto da Iversen, Nyenget, Klaebo, Korostelev, Lapalus, Amundsen, Niskanen, Schumacher, Lovera, Schely, Desloges, Cyr, Notz, Musgrave, Berglund, Davies, Ruuskanen 11.35: Si stacca Barp a fine del secondo giro, ha 14? di ritardo