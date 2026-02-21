LIVE Sci di fondo 50 km tc Olimpiadi in DIRETTA | Klaebo per la storia Pellegrino ai saluti

Klaebo si appresta a scrivere la sua storia vincendo la 50 km di fondo ai Giochi di Milano Cortina 2026, mentre Pellegrino si prepara a salutare la scena olimpica. La gara si svolge sulla pista di Pista Tomba, con oltre 30.000 spettatori pronti a tifare. I favoriti sono già in posizione, e l’attenzione si concentra sulla sfida tra i grandi campioni. La partenza è prevista tra pochi minuti, con il pubblico che aspetta l’inizio della corsa.

CLICCA QUI PER AGGIO RNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 50 km maschile a tecnica classica dei i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La 50 km in tecnica classica chiuderà il programma maschile dello sci di fondo ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Sulla neve della Val di Fiemme, con partenza fissata alle 11.00, andrà in scena la gara più iconica e selettiva dell'intera rassegna: una mass start durissima, destinata a premiare resistenza, lucidità tattica e capacità di soffrire fino all'ultimo metro. Tutti gli occhi sono puntati su Johannes Klaebo.