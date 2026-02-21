LIVE Sci alpinismo Staffetta mista Olimpiadi in DIRETTA | inizia la gara

L’evento di sci alpinismo si svolge oggi durante le Olimpiadi, con la staffetta mista che è appena partita. La gara è iniziata alle 13.30 e vede coinvolte le atlete di diverse nazioni che si sfidano su un percorso impegnativo. I primi passi sono stati compiuti dalle donne, mentre i tifosi seguono con attenzione ogni movimento delle squadre. La competizione promette colpi di scena e grande emozione per gli appassionati di sport invernali.

© Oasport.it - LIVE Sci alpinismo, Staffetta mista Olimpiadi in DIRETTA: inizia la gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.30 Partiti!! Inizia la staffetta mista, si parte con le donne. 13.28 Questa la start list: 1. Ana ALONSO RODRIGUEZ – Oriol CARDONA COLL (Spagna) 2. Marianne FATTON – Jon KISTLER (Svizzera) 3. Emily HARROP – Thibault ANSELMET (Francia) 4. Johanna HIEMER – Paul VERBNJAK (Austria) 5. Alba de SILVESTRO – Michele BOSCACCI (Italia) 6. Tatjana PALLER – Finn HOESCH (Germania) 7. Ida WALDAL – Hans-Inge KLETTE (Norvegia) 8. Cidan YUZHEN – Bu LUER (Repubblica Popolare Cinese) 9. Anna GIBSON – Cameron SMITH (Stati Uniti d'America) 10. Marianna JAGERCIKOVA – Jakub SIARNIK (Slovacchia) 11.