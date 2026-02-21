LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 21 febbraio in DIRETTA | Wierer quinta Ora speed skating decisivo per il medagliere!

Il live di oggi sulle Olimpiadi Milano Cortina 2026 riporta che Wierer si è piazzata quinta nella gara di biathlon, mentre lo speed skating si avvicina come evento chiave per il medagliere. I partecipanti si preparano per le ultime competizioni, che potrebbero cambiare gli equilibri tra le nazioni. Gli appassionati seguono con attenzione ogni progresso e risultato, mentre le sfide in pista e sulla neve si intensificano. La giornata promette sorprese e momenti decisivi per le medaglie.

© Oasport.it - LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 21 febbraio in DIRETTA: Wierer quinta. Ora speed skating decisivo per il medagliere!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 21 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI SABATO 21 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA. 🔗 Leggi su Oasport.it LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 14 febbraio in DIRETTA: ora speed skating e Italia-Finlandia di hockey ghiaccioOggi, durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, il fatto che l’Italia abbia schierato più atleti rispetto alle precedenti edizioni ha portato a un aumento delle aspettative. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 15 febbraio in DIRETTA: domenica di gloria, ma non è finita! Ora lo speed skating!Il liveblog delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 si apre con la vittoria di un atleta azzurro nello sci alpino, che ha conquistato il podio grazie a una gara perfetta. Milano Cortina 2026 LIVE: Milano Cortina 2026 Olympics Tuesday 10 Feb with the latest news! Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Olimpiadi Milano Cortina LIVE: varie medaglie d'oro in palio oggi; Cerimonia di Chiusura: dove si svolge, a che ora e ospiti attesi | Olimpiadi; Olimpiadi Milano Cortina LIVE: varie medaglie d'oro in palio oggi; Italiani in gara oggi 18 febbraio · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Olimpiadi in diretta LIVE, le gare oggi a Milano Cortina: Vittozzi e Wierer nel biathlon, Lollobrigida per l’oroGiorno 16 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 21 febbraio con le sfide degli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 20 febbraio in DIRETTA: bronzo staffetta maschile, Fontana quintaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle ... oasport.it Oro e argento! Le Olimpiadi di Milano-Cortina stanno volgendo al termine come sono iniziate per l’Italia, ossia contando medaglie. Stavolta lo show arriva dalla Big Final (a 4) dello ski cross - nella pista di Livigno - che si conferma, tra l’altro, una delle disciplin - facebook.com facebook Immagini scioccanti alla Skating Arena di Milano durante le Olimpiadi x.com