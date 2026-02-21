LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 21 febbraio in DIRETTA | si comincia con Baumgartner e Deromedis!

Oggi, durante le Olimpiadi Milano Cortina 2026, si sono aperti gli eventi con le discipline di sci alpino e biathlon. La giornata è iniziata con le gare di Baumgartner e Deromedis, atleti italiani in cerca di medaglie. La competizione è intensa e i fan seguono con attenzione ogni movimento in pista. I primi risultati hanno già acceso l’entusiasmo tra il pubblico presente e gli spettatori a casa. La sfida continua con molte aspettative per il resto della giornata.

© Oasport.it - LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 21 febbraio in DIRETTA: si comincia con Baumgartner e Deromedis!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 21 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI SABATO 21 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA.🔗 Leggi su Oasport.it LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 20 febbraio in DIRETTA: si comincia con Jole Galli e BaumgartnerGiovedì 20 febbraio, Jole Galli e Baumgartner aprono la giornata delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, dopo aver conquistato le prime medaglie. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 16 febbraio in DIRETTA: si comincia con slalom e bob a 2!Il primo giorno delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 inizia con lo slalom e il bob a due, portando davanti agli occhi degli spettatori le prime gare di questa edizione. Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Tutte le gare in diretta su Eurosport Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cerimonia di Chiusura: dove si svolge, a che ora e ospiti attesi | Olimpiadi; Olimpiadi 2026 in diretta. Oro nell’inseguimento a squadre uomini del pattinaggio, battuti gli Usa; Milano Cortina 2026; Olimpiadi, pattinaggio: oro nell'inseguimento a squadre maschile. LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 20 febbraio in DIRETTA: bronzo staffetta maschile, Fontana quintaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle ... oasport.it Olimpiadi in diretta LIVE, le gare oggi a Milano Cortina: Vittozzi e Wierer nel biathlon, Lollobrigida per l’oroGiorno 16 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 21 febbraio con le sfide degli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it Olimpiadi Milano-Cortina 2026, chi prepara le piste Il lavoro invisibile di ghiacciatori e gattisti Video e articolo nel primo commento - facebook.com facebook MILANO CORTINA | Alle Olimpiadi in campo gli atleti per le mass start, dallo sci di fondo al pattinaggio PODCAST #ANSA x.com