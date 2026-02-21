LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026 liveblog 21 febbraio in DIRETTA | serata con bob e curling

Da oasport.it 21 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La gara di bob e curling ha attirato moltissimi spettatori, causando un aumento di afflusso nelle zone vicine allo stadio. La forte affluenza ha portato a lunghe code e a un intenso movimento di persone e mezzi. Gli organizzatori hanno rafforzato i controlli di sicurezza per gestire la folla e garantire il regolare svolgimento degli eventi. Le temperature più fredde di questa sera influenzano le prestazioni degli atleti e le condizioni delle piste. La serata prosegue con diverse competizioni in programma.

live olimpiadi milano cortina 2026 liveblog 21 febbraio in diretta serata con bob e curling
© Oasport.it - LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 21 febbraio in DIRETTA: serata con bob e curling

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE OLIMPIADI MILANO CORTINA 2026 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale dei Giochi: tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 21 febbraio, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA DI SABATO 21 FEBBRAIO E GLI AZZURRI IN GARA. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 18 febbraio in DIRETTA: serata con short track e curling femminileIl 18 febbraio, il liveblog delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 riporta eventi di short track e curling femminile.

LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 21 febbraio in DIRETTA: Baumgartner è sesto nel bobOggi, Baumgartner si piazza sesto nel bob, portando entusiasmo tra gli spettatori.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Olimpiadi Milano Cortina LIVE: varie medaglie d'oro in palio oggi; Cerimonia di Chiusura: dove si svolge, a che ora e ospiti attesi | Olimpiadi; Olimpiadi Milano Cortina LIVE: varie medaglie d'oro in palio oggi; Italiani in gara oggi 18 febbraio · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

live olimpiadi milano cortinaOlimpiadi in diretta LIVE, le gare oggi a Milano Cortina: doppietta nello Ski Cross Deromedis oro, Tomasoni argento. Giovannini di bronzo, Lollobrigida in finaleGiorno 16 delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: in diretta le gare di oggi, 21 febbraio con le sfide degli italiani e il medagliere aggiornato ... fanpage.it

Diretta Milano Cortina Olimpiadi 21 febbraio LIVE: Giovannini è bronzo, Lollobrigida quartaNews, aggiornamenti e risultati della giornata olimpica di sabato 20 febbraio in tempo reale di tutte le competizioni in programma delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina ... sport.virgilio.it